Details zum Angebot

Abobedingungen

Sie erhalten eine Ausgabe des gewählten Magazins sowie den Audio-Download kostenlos und haben 10 Tage Zeit, beide Produkte auf Herz und Nieren zu prüfen. Wenn Sie der Test überzeugt und Sie uns innerhalb der 10 Tage nichts Gegenteiliges mitteilen (kurze Mail oder Anruf genügt), beziehen Sie das Magazin und den Audio-Download automatisch und mit jederzeitigem Kündigungsrecht weiter.

Spotlight, Écoute, Ecos, Adesso, Deutsch perfekt Magazin & E-Paper: Verlängerung um 7 Ausgaben zum Preis pro Ausgabe von € 7,90 (D) / € 8,20 (AT) / SFR 10,30 (CH).

Spotlight, Écoute, Ecos, Adesso, Deutsch perfekt Audio-Download: Verlängerung um 7 Ausgaben mit 20% Rabatt zum Preis pro Ausgabe von € 7,92 (D) / € 7,92 (AT) / SFR 11,92 (CH) statt € 9,90 (D) / € 9,90 (AT) / SFR 14,90 (CH).

Business Spotlight Magazin & E-Paper: Verlängerung um 4 Ausgaben zum Preis pro Ausgabe von € 12,90 (D) / € 13,50 (AT) / SFR 16,75 (CH).

Business Spotlight Audio-Download: Verlängerung um 4 Ausgaben mit 20% Rabatt zum Preis pro Ausgabe von € 10,32 (D) / € 10,32 (AT) / SFR 15,92 (CH) statt € 12,90 (D) / € 12,90 (AT) / SFR 19,90 (CH).

Der Rechnungsbetrag ist fällig 14 Tage nach Rechnungseingang.

Sie können das Abonnement jederzeit kündigen. Die Abrechnung des Abos erfolgt im Voraus - mit Geld-zurück-Garantie für bereits bezahlte, aber nicht gelieferte Ausgaben.

Versandkosten:

Die Versandkosten für Deutschland sind in den angegebenen Preisen enthalten. Bei Versand ins Ausland werden die Portomehrkosten auf Anfrage berechnet.

Widerrufsrecht:

Ihnen steht ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. Ausführliche Informationen zum Widerrufsrecht unter www.spotlight-verlag.de/agb